قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي

حلقة منة عرفة
حلقة منة عرفة
سعيد فراج

حلت الفنانة منة عرفة كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع علي قناة النهار ، وتحدثت من خلاله عن نجاحها الكبير خلال مسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي ٢٠٢٥، وخطواتها خلال الفترة الحالية .

عبرت الفنانة منة عرفه عن سعادتها الكبيرة بمسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي قائلة، "احساس النجاح لايوجد مثيل له، فلقد تذوقت طعم النجاح، وأثناء التصوير كنا مبسوطين للغاية، خاصة في ظل التعاون مع المخرج محمد الخبيري، الذي أتمني له كل الخير ، وقد تفأجات من نفسي بالمسلسل، ويعتبر ذلك الدور نقلة في مشواري الفني".

وتحدثت منة عرفه عن طبيعة الخلاف بينها وبين الفنان محمد نجاتي قائلة، "لا يوجد خلاف بيني وبين محمد نجاتي، هو زميل لي واحترمه وأقدره بشدة".

وكشفت عن كواليس فيلم مطب صناعي بطولة الفنان أحمد حلمي، " تعرضت للغرق في فيلم مطب صناعي، والمخرج وائل إحسان كان يصور تحت الماء، وكنت هموت بجد، وجاء لي فوبيا من نزول أي حمام سباحة لمدة ٤ سنوات".

مواقف صعبة لـ منة عرفة

ومن المواقف الصعبة التي تعرضت لها الفنانة منة عرفه قائلة، " أصيبت بالزايدة في مسلسل ليالينا ٨٠، وشعرت بوجع شديد، وجاء لي طبيب في التصوير وقال لي أن الامر خطر، ولكني أكملت التصوير وأثناء عودتي في الطريق تعبت بشدة، وتم نقلي إلى المستشفي، كنت بموت من الوجع، وانفجرت الزايدة أثناء العملية، وبعد ٤ أيام اضطريت لنزول التصوير ".

وعن مسلسل القاصرات قالت، " من الأعمال المهمةالتي قدمتها خلال مشواري الفني، وصورته عندما أتممت ١٦ عاما، كنا حريصين علي توصيل رسالة بدون خدش حياء أحد".

وعن فكرة إجرائها عمليات التجميل قالت، " أجريت عملية مرة واحدة في شفايفي، لكن الاخبار كانت تتحدث أنني أجريت عدة عمليات تجميل وهذا ليس له أساس من الصحة، ولكني في مهرجانات ومناسبات أحرص عاي وضع ميكب كامل نظرا لطبيعة الحدث".

وعن اعتذارها للفنانة إلهام شاهين قالت، " بحبها وأتمني أن تقبل الاعتذار ، فهي استاذة ونجمة كبيرة"، وتحدثت عن الفنان رامز جلال قائلة، "لم يكن لدي علم بالمقلب، وانا بحب رامز جلال، لكني لا احب تعليقاته علي الفنانين في البرنامج".

وتحدثت منة عرفه عن فترة طفولتها قائلة، " كنت صغيرة وليس لدي علم بأي شئ سوى العمل، ولم اختار دخولي الوسط الفني، ولكن والدتي التي اختارت لي، كل ذكرياتي في طفولتي شغل فقط والدتي ساندتي كثيرا فهي بالنسبة لي شريكة النجاح".

وعن تعرضها لعدد من الازمات خاتا حياتها قالت، "إذ لم اتعرض لكل هذه الازمات لم تتكون شخصيتي بهذا الشكل، فكل أزمة مريت بيها أثرت في حياتي كاملة، ولم أرد علي أي شئ بخصوص حياتي الشخصية".

منة عرفة الفنانة منة عرفة إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد