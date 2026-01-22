المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا سيدة واعتدوا عليها بالإكراه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، لاتهامهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح وتصويرها.

وصدر الحكم ضد كل من: كمال ج. أ، 38 عاما، عاطل، صبري ع. ر، 21 عاما، عاطل، حسام أ. د، 21 عاما، عاطل، وجاء قرار المحكمة بعد ثبوت تورط المتهمين في استدراج واختطاف المجني عليها ن. أ. م، 22 عاما، ربة منزل، والتوجه بها إلى منطقة زراعية نائية وتنفيذ جريمتهم النكراء.

وكشفت تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة عن تفاصيل مروعة، حيث أفادت المجني عليها بأن المتهم الأول كان دائم التعرض لها ومضايقتها، وعندما رفضت الاستجابة له خطط للجريمة بالاستعانة بإحدى قريباتها للوصول إلى منزلها، وقام المتهم الأول باقتياد الضحية تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث كان المتهمان الثاني والثالث في انتظاره بسيارة، وتم نقلها عنوة إلى منطقة معزولة وسط الزراعات، وقام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها كرها عنها داخل السيارة مهددا إياها بـ سكين، بينما تولى المتهم الثالث توثيق الجريمة وتصويرها بهاتفه المحمول، في حين تولى المتهم الثاني مهمة المراقبة وتأمين المكان.

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي صحة أقوال المجني عليها، حيث أثبتت الفحوصات تعرضها لاعتداء وحشي يتطابق مع روايتها للأحداث، مما أكد للمحكمة قيام أركان جريمة الخطف والاعتداء المقترن بتهديد السلاح، وبعد تداول القضية والاستماع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، استقرت المحكمة إلى إدانة المتهمين، لتصدر حكمها المتقدم بالسجن المؤبد، ليكون عنوانا للعدالة وردعا لكل من تسول له نفسه المساس بأعراض المواطنين أو ترويع أمنهم.