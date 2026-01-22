سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كله بيحب مودي»

كشفت الفنانة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل دورها في مسلسل «كله بيحب مودي»، حيث تجسد شخصية والدة الفنانة آيتن عامر، وتعيشان معًا في حي شعبي، بينما يعيش زوج ابنتها في حي راقٍ، ما يخلق حالة من التباين الاجتماعي التي تقود إلى العديد من المفاجآت والأحداث الطريفة خلال العمل.

وأضافت سلوى عثمان أن مسلسل «كله بيحب مودي» يعتمد على تقديم رسالة اجتماعية مهمة في إطار كوميدي خفيف، معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، ومتمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية المنتظرة التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ويُنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة وسط ترقب جماهيري كبير.