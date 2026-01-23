أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026

استقر أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر تداول لسعر الدولار

أظهر سعر الدولار ثباتًا منذ انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس حتي تعطله بقرار من البنك المركزي المصري.

أخر تحديث لأقل دولار

وجاء آخر تحديث سجله أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع.

أقل سعر في البنوك

وجاء أدني سعر سجله الدولار في أحد البنوك الخاصة وهو بنك الإمارات دبي الوطني.

الدولار ثابت

وأظهر سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير منذ آخر تداوله له بدون تغيير داخل السوق الرسمية

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك المصرية .

تراجع الدولار

وانخفض سعر الدولار مقدار 23 قرشًا مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و البركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

أعلي سعر دولار

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في نكست.

ميزان المدفوعات

شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو/ سبتمبر 2025) مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي - التحسن لتحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4 % ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.

وأضاف البيان فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.

قفزة تاريخية.. سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه يسجل 52 ألفًاقفزة تاريخية.. سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه يسجل 52 ألفًا

ارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالميارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي

2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وعلى الجانب الآخر، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 991.2 مليون دولار.