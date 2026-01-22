قدموا تضحيات جسيمة .. روان أبو العينين تقدم التهنئة لجهاز الشرطة في عيدهم الـ 74

أكدت الإعلامية روان أبو العينين إن ذكرى عيد الشرطة الـ 74، والتي ستكون يوم الأحد القادم، تعود إلى عام 1952، حين قدّم رجال الشرطة تضحيات جسيمة في مدينة الإسماعيلية خلال تصديهم لحصار آلاف الجنود البريطانيين، وسقط عشرات الشهداء دفاعًا عن كرامة الوطن.

وقالت روان أبو العينين، خلال تقرير قدمته، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عيد الشرطة يجسد دور الشرطة كأحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة المصرية، ومشاركتها في مختلف المعارك التي تخوضها الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية إرادة المواطنين.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن الشرطة نفذت ضربات استباقية ناجحة ضد الجماعات المتطرفة، وأسهمت في تأمين المواطنين في جميع أنحاء البلاد، مشددة على قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية المختلفة.

واختتمت بتوجيه التحية والتقدير لرجال الشرطة على إخلاصهم في أداء واجبهم وسط تحديات معقدة، ليبقى الوطن بلد الأمن والأمان.