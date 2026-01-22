هند الضاوي: ترامب يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة .. ويعتمد عليها كشريك للسلام

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرات عديدة أشاد بدور مصر في إيقاف الحرب على قطاع غزة، وتبنيها لخطة السلام التي تهدف إلى التوصل لاتفاقات وتفاهمات لحل الأزمات بطريقة آمنة للمواطنين، بعيدًا عن الحروب والصراعات.

وتابعت "الضاوي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يسعى إلى اتباع سياسة مختلفة للولايات المتحدة، والتخلص من الأدوات التقليدية المرتبطة بالديمقراطيين، موضحة أن مصر تتبنى رؤية قائمة على أن الحروب لا تحقق نتائج، بينما التعاون يمكن أن يؤدي إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

ونوه بأن ترامب حين بحث عن شريك قادر على المساهمة في تحقيق الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط، لم يجد أقوى أو أكثر تأثيرًا من الدولة المصرية، خاصة في ظل إدراكه لحجم الأضرار التي لحقت بمصر جراء سياسات سابقة في المنطقة.