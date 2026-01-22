مدحت الكمار: قمة السيسي وترامب عكست التزام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتينة مع واشنطن

أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المباحثات بين الرئيسين تناولت ملفات حيوية تمس الأمن والتنمية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وواشنطن، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وخلق فرص نمو مستدامة.

كما تطرقت المباحثات، إلى القضايا الإقليمية ذات الأولوية، حيث رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس ترامب لإنشاء مجلس السلام، مؤكدًا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى حل النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالدور الذي قام به الرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد مدحت الكمار، على اهتمام مصر بقضية مياه النيل، معتبرًا أن رعاية الولايات المتحدة لجهود التوصل إلى حلول عادلة يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين دول الحوض وتحقيق مصالحها المشتركة وفقًا للقانون الدولي، بما يضمن استدامة الموارد المائية لجميع الدول المعنية.

وأضاف نائب القليوبية، أن اللقاء تناول أيضًا التطورات في السودان ولبنان، مؤكدًا حرص مصر على دعم وقف النزاعات في السودان وتثبيت استقرار لبنان، بما يمكن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أن لقاء الرئيسين يعكس الرؤية المصرية الثابتة، نحو تعزيز الشراكات الدولية ودعم السلام والاستقرار الإقليميين.