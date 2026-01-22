قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: لقاء الرئيس السيسي وترامب في دافوس يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عبد الرحمن سرحان

قال النائب محمد عبد الفتاح ادم عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن قنا، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركته في منتدى دافوس يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة المصرية على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح عبد الفتاح ادم، في تصريح صحفي له اليوم أن المباحثات ركزت على عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال عقد الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في دفع الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن، القضايا الإقليمية كانت محورًا رئيسيًا خلال اللقاء، حيث رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس ترامب لإنشاء مجلس السلام، مؤكدًا دعم مصر الكامل للسعي نحو تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أشاد بدور الرئيس الأمريكي في التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا أهمية تعزيز جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

كما تناول اللقاء جهود إنهاء الأزمة في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوداني، فضلًا عن تأكيده على دور الولايات المتحدة في دعم استقرار لبنان ووقف الاعتداءات على سيادته، بما يمكّن مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بواجباتها.

وأضاف نائب الصعيد، أن قضية مياه النيل كانت من الملفات المحورية في اللقاء، حيث أكد الرئيس السيسي أن رعاية الولايات المتحدة لجهود تسوية أزمة المياه ستفتح آفاقًا جديدة نحو حل مستدام، مع التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق مصالح الجميع وفقًا لقواعد القانون الدولي.

واختتم النائب محمد. عبد الفتاح ادم حديثه بالتأكيد على أن لقاء الرئيسين، يعكس رؤية مصر الثابتة نحو تعزيز الشراكات الدولية وحماية مصالحها القومية، مع السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

