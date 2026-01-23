قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
محافظات

تخليدا لشهداء شدوان.. محافظ البحر الأحمر يضع إكليلاً من الزهور علي النصب التذكاري بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، يرافقه اللواء ايمن الحمزاوي مدير الأمن ، والعميد محمد السيد طلبه المستشار العسكري بالمحافظة، وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمقابر الشهداء بمدينة الغردقة ، في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومى السادس والخمسون .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر والبحر الأحمر .

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة لأهالي البحر الأحمر و قيادات المحافظة من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وكذا شهداءها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن ، ووجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكو من أبناءهم فداءا لرفعة الوطن ، هؤلاء الذين نعرف قدرهم وقيمتهم ونكن لهم كل الاحترام والتقدير ومهما قدمنا لهم من تكريم، فلن نوفي أسر الشهداء حقهم .

حضر وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ و الأستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، واللواء ايهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب ، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني و الأزهر والأوقاف والكنيسة .

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى 22 من يناير من كل عام بعيدها القومى تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة، التى شارك فيها أهالى مدينة الغردقة، القوات المسلحة فى صد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان المجيدة.حافظ البحر الأحمر يعلن إطلاق مشروع إسكان اقتصادي جديد

