قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

القبض على رجل يبيع سيارات عبر فيسبوك ويسرقها لاحقا

فيسبوك ماركت
فيسبوك ماركت
عزة عاطف

ألقت الشرطة في مدينة كانساس، القبض على رجل بتهمة تنفيذ عملية احتيال معقدة ومثيرة للجدل عبر منصة "فيسبوك ماركت" (Facebook Marketplace). 

وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المتهم بعرض سيارات للبيع والحصول على مبالغ مالية مقابلها من المشترين، إلا أن الجانب غير القانوني والأكثر غرابة في القضية هو قيامه، وفقًا للادعاءات، بتتبع السيارات وسرقتها من أصحابها الجدد بعد إتمام عملية البيع بوقت قصير، مما يضع علامات استفهام كبرى حول أمان شراء المركبات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ثغرات الأمان في منصات البيع المفتوحة

أعادت هذه الحادثة فتح باب النقاش حول مدى موثوقية شراء السلع باهظة الثمن مثل السيارات من بائعين غير موثقين على الإنترنت. 

ورغم أن منصة "فيسبوك ماركت" توفر وسيلة سهلة للتواصل بين البائع والمشتري، إلا أنها تفتقر إلى الضمانات القانونية والتحريات التي توفرها الوكالات المعتمدة. 

ويرى خبراء أمنيون أن الجاني ربما احتفظ بنسخ إضافية من مفاتيح السيارات واستخدم أجهزة تتبع (GPS) لتحديد مواقع الضحايا بعد مغادرتهم، وهو أسلوب إجرامي يتطلب حذرًا شديدًا من قبل المتعاملين في سوق المستعمل.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال

توصي السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية عند شراء سيارة من شخص غريب عبر الإنترنت، مثل طلب معاينة السيارة في أماكن عامة أو أمام مراكز الشرطة. 

كما ينصح دائمًا بتغيير أقفال السيارة أو إعادة برمجة المفاتيح الإلكترونية فور انتقال الملكية، والتأكد من استلام كافة النسخ المسجلة للمفاتيح. 

إن الاعتماد على "فيسبوك" كمنصة للشراء قد يبدو موفرًا للمال، ولكنه قد يكلف المشتري قيمة السيارة بالكامل في حال الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الإجرامية التي استغلت ثقة المشترين في مطلع عام 2026.

سرقة سيارات احتيال فيسبوك ماركت نصائح شراء سيارة مستعملة جرائم البيع عبر الإنترنت سرقة سيارة Facebook Marketplace

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 395 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة في حملة بالغربية

تحصين الكلاب

تحصين وتعقيم 5090 كلبًا ضالًا ضمن خطة منظمة للحد من الظاهرة بالجيزة

حملات مكثفة على الجمعيات الزراعية لضبط منظومة الأسمدة وحماية حقوق المزارعين بأسيوط

محافظ أسيوط: حملات على الجمعيات الزراعية لضبط منظومة الأسمدة وحماية المزارعين

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد