تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح، وتحذر الهيئة من تكون الشبورة المائية، وانخفاض حاد في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 21

اسوان 30

الإسكندرية 20

مطروح 19

شرم الشيخ 26

وفي بعض الدول العربية

الرياض 20

أبوظبي 22

تونس 18

الخرطوم 36

وفي بعض الدول العالمية

أنقرة 08

لندن 9

واشنطن 11

موسكو 12-