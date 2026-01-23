سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان

أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد.

وقال وزارة الداخلية في بيان لها: باشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.



وأضافت وزارة الداخلية: شُكِّلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

وختمت وزارة الداخلية: نؤكد الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، والعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.