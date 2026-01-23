فنون تطبيقية العاصمة تطلق مشروعا متميزا لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الغزل والنسيج

أعلنت كلية الفنون التطبيقية – جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) عن تنفيذ مشروع الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الغزل والنسيج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور طارق عبد الرحمن أحمد رئيس القسم.

يقوم الطلاب خلال المشروع بطرح أفكار مبتكرة لإنتاج معلقات نسيجية، أقمشة مفروشات وستائر مستوحاة من الفن المصري القديم، بما يعكس الهوية الثقافية المصرية ويؤكد على ارتباط التصميمات بالتراث الفني الأصيل، يهدف المشروع إلى إنتاج منتجات قابلة للتسويق عالميًا، اعتمادًا على دراسة الأسواق وتحليل سيكولوجية المستهلك وظروفه الاقتصادية، وتكون التصميمات المنفذة كجزء من التعبير الفني عن الحدث العظيم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم إعداد مقترح خاص لفرش الفنادق السياحية المحيطة بمنطقة المتحف، وقد تمت عملية الإنتاج داخل معامل القسم جزئيًا، بينما جرى تنفيذ جزء آخر بالتعاون مع مصانع القطاع الخاص، مثل مصنع مارديني ومصنع جيد للمنسوجات.

وأوضح الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة "إن جامعة العاصمة تسعى دائمًا إلى ربط العملية التعليمية بالهوية الوطنية والاحتياجات العالمية، ومشروع قسم الغزل والنسيج يعد نموذجًا رائعًا لتكامل الفكر الأكاديمي مع متطلبات السوق. نحن فخورون بطلابنا الذين جسدوا التراث المصري القديم في صورة منتجات حديثة قابلة للتسويق، وهو ما يعكس قدرة الجامعة على تخريج أجيال قادرة على المنافسة عالميًا."

وأوضح الدكتور شريف حسن – عميد كلية الفنون التطبيقية أن هذا المشروع يعكس رؤية الكلية في دعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ويؤكد على أهمية المزج بين الأصالة والمعاصرة في التصميمات الفنية. إن استلهام الفن المصري القديم في إنتاج مفروشات وستائر ومعلقات نسيجية يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب لتقديم منتجات تحمل الطابع المصري وتصلح للاستخدام في السياحة والفنادق، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير. نحن نؤمن أن هذه التجربة ستشكل إضافة قوية لمسيرة الطلاب الأكاديمية والمهنية."

وأوضح الأستاذ الدكتور طارق عبد الرحمن أحمد – رئيس قسم الغزل والنسيج "إن مشروع الفرقة الرابعة لهذا الفصل الدراسي يمثل ثمرة جهد وإبداع طلابنا الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأصالة والمعاصرة في تصميماتهم. لقد استلهموا الفن المصري القديم ليعبروا عن الهوية الثقافية المصرية في صورة منتجات نسيجية تصلح للتسويق العالمي، وهو ما يعكس وعيهم بأهمية ربط التراث بالحداثة، كما أن ربط المشروع بالحدث العظيم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير يضيف بعدًا حضاريًا وسياحيًا مهمًا، حيث قدم الطلاب مقترحات لفرش الفنادق السياحية المحيطة بالمتحف بما يتناسب مع عظمة هذا الحدث، نحن في القسم نحرص دائمًا على أن تكون مشاريعنا التعليمية مرتبطة بالواقع العملي، لذلك تم تنفيذ جزء من الإنتاج داخل معامل القسم، والجزء الآخر بالتعاون مع مصانع القطاع الخاص مثل مصنع مارديني ومصنع جيد للمنسوجات، وهو ما يعزز فكرة التكامل بين الجامعة والصناعة.