مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اطلاق نادي ريادة الأعمال في معهد بحوث الإلكترونيات

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال: من الابتكار إلى السوق"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار إطلاق نادي ريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات المدعوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، كما شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من الباحثين ورواد الأعمال والمهتمين بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات اقتصادية ذات جدوى، وذلك بقاعة د. طارق كامل بمقر المعهد.

واستضافت الفعالية كلا من د.عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة هيئة إتقان التابعة لمجلس الوزراء، ود.وفاء عبدالرشيد استشاري ريادة الأعمال لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وم.محمد عجيز الشريك المؤسس لشركة  TIS Labs

وقد تناولت الورشة آليات تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وسبل تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق، كما تضمنت حلقة نقاشية موسعة ناقشت أهمية ريادة الأعمال ودورها في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات البحثية، وإسهامها في دعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أدار الحلقة النقاشية د.أمير يس الأستاذ المساعد بقسم إلكترونيات الطاقة العالية وتحويل الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات وأ.إسلام جهادالدين استشاري التمكين الاقتصادي.

وفي كلمتها، أكدت د.شيرين محرم أن إطلاق نادي ريادة الأعمال يأتي في إطار رؤية كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات لتمكين الباحثين والمبتكرين، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن المعهد يوفر حزمة متكاملة من التسهيلات والدعم لرواد الأعمال، تشمل البنية التحتية المتطورة، والخدمات الفنية، والاستشارات التكنولوجية المتخصصة.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد أسهمت في دعم وإنشاء أكثر من 30 شركة ناشئة، مع إتاحة مقرات عمل لها داخل المدينة، بما يعزز بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال التكنولوجية ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقد شهدت ورشة العمل فتح باب التسجيل لعضوية نادي ريادة الأعمال، بما يتيح الاستفادة من الأنشطة والبرامج التدريبية والاستشارية التي يقدمها النادي لدعم رواد الأعمال والباحثين.

وفي ختام الورشة، أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والتنظيمي، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال .

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

