اطلاق نادي ريادة الأعمال في معهد بحوث الإلكترونيات

نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال: من الابتكار إلى السوق"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار إطلاق نادي ريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات المدعوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، كما شهدت الفعالية حضورًا مميزًا من الباحثين ورواد الأعمال والمهتمين بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات اقتصادية ذات جدوى، وذلك بقاعة د. طارق كامل بمقر المعهد.

واستضافت الفعالية كلا من د.عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة هيئة إتقان التابعة لمجلس الوزراء، ود.وفاء عبدالرشيد استشاري ريادة الأعمال لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وم.محمد عجيز الشريك المؤسس لشركة TIS Labs

وقد تناولت الورشة آليات تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وسبل تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق، كما تضمنت حلقة نقاشية موسعة ناقشت أهمية ريادة الأعمال ودورها في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات البحثية، وإسهامها في دعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التنمية المستدامة، وقد أدار الحلقة النقاشية د.أمير يس الأستاذ المساعد بقسم إلكترونيات الطاقة العالية وتحويل الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات وأ.إسلام جهادالدين استشاري التمكين الاقتصادي.

وفي كلمتها، أكدت د.شيرين محرم أن إطلاق نادي ريادة الأعمال يأتي في إطار رؤية كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات لتمكين الباحثين والمبتكرين، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن المعهد يوفر حزمة متكاملة من التسهيلات والدعم لرواد الأعمال، تشمل البنية التحتية المتطورة، والخدمات الفنية، والاستشارات التكنولوجية المتخصصة.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد أسهمت في دعم وإنشاء أكثر من 30 شركة ناشئة، مع إتاحة مقرات عمل لها داخل المدينة، بما يعزز بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال التكنولوجية ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقد شهدت ورشة العمل فتح باب التسجيل لعضوية نادي ريادة الأعمال، بما يتيح الاستفادة من الأنشطة والبرامج التدريبية والاستشارية التي يقدمها النادي لدعم رواد الأعمال والباحثين.

وفي ختام الورشة، أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي والتنظيمي، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال .