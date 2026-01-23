بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي

نشبت مشادة كلامية بين حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب، بسبب قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر.





وخلال مداخلة هاتفية، قالت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب، أن :"الموضوع مش بسيط وعمل مشكلة، أريد ان اعرف ما هى وجهة النظر من هذا القرار، وهذا القرار سبب حالة من الجدل بين المصريين بالخارج.



وتابعت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب، أن هناك طرق أخرى نستطيع أن نراقب بها هذا الأمر، ليقاطعها حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا :"الموضوع بسيط وسهل ويساهم في ضبط السوق".



وأشار حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدولة تضع هذا الأمر أمامها وستتحرك في حل له.

