أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إعارة إيثان نوانيري، جناح الفريق، إلى نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حتى نهاية الموسم.

وأصبح نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - بعمر 15 عامًا و181 يومًا - عندما شارك لأول مرة مع أرسنال كبديل ضد برينتفورد في سبتمبر 2022.

وسجل الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، تسعة أهداف لآرسنال الموسم الماضي في 37 مباراة، لكنه يواجه صعوبة في الحصول على فرص لعب كافية هذا الموسم مع الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأكد آرسنال أن الانتقال إلى فرنسا سيمنح نوانيري "وقت لعب قيّم".

ويحتل فريق مارسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، وقد سجل 41 هدفًا، وهو أعلى رصيد في الدوري، تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، المعروف بنزعته الهجومية.