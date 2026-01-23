قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل أيام من تطبيقها رسميا.. طريقة تسديد فروق زيادة الإيجار القديم
مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا
الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إعارة إيثان نوانيري، جناح الفريق، إلى نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حتى نهاية الموسم.

وأصبح نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - بعمر 15 عامًا و181 يومًا - عندما شارك لأول مرة مع أرسنال كبديل ضد برينتفورد في سبتمبر 2022.

وسجل الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، تسعة أهداف لآرسنال الموسم الماضي في 37 مباراة، لكنه يواجه صعوبة في الحصول على فرص لعب كافية هذا الموسم مع الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأكد آرسنال أن الانتقال إلى فرنسا سيمنح نوانيري "وقت لعب قيّم".

ويحتل فريق مارسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، وقد سجل 41 هدفًا، وهو أعلى رصيد في الدوري، تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، المعروف بنزعته الهجومية.

