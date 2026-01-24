قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر تنطلق من أوقاف الفشن لنشر الفكر الوسطي

انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من إدارة أوقاف الفشن التابعة لمديرية أوقاف بني سويف.

وشاركت في القافلة نخبة متميزة من أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف، وذلك للعمل على تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.



وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بما يسهم في تحقيق رسالة الدعوة، وبناء الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الفكر المتطرف بالفهم الصحيح للدين الحنيف.