سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر

حافظ سعر الدولار على حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، في أعقاب تراجع ملحوظ سجّله الدولار في جلسة أمس، مدفوعاً ببيانات إيجابية صادرة عن البنك المركزي المصري عززت ثقة الأسواق في تحسّن مؤشرات الاقتصاد الخارجي.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ثبت سعر الدولار وقت كتابة هذا التقرير عند:

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع

وهو المستوى نفسه الذي سجّلته غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في أبرز البنوك بمصر

البنك الأهلي المصري:

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع

بنك مصر:

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع



البنك التجاري الدولي (CIB):

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية:

47.10 جنيه للشراء

47.20 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي:

47.22 جنيه للشراء

47.32 جنيه للبيع