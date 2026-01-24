قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
ولاء عبد الكريم

حافظ سعر الدولار على حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، في أعقاب تراجع ملحوظ سجّله الدولار في جلسة أمس، مدفوعاً ببيانات إيجابية صادرة عن البنك المركزي المصري عززت ثقة الأسواق في تحسّن مؤشرات الاقتصاد الخارجي.


سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ثبت سعر الدولار وقت كتابة هذا التقرير عند:
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع

وهو المستوى نفسه الذي سجّلته غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في أبرز البنوك بمصر

البنك الأهلي المصري:
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع

بنك مصر:
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع


البنك التجاري الدولي (CIB):
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع


بنك الإسكندرية:
47.10 جنيه للشراء
47.20 جنيه للبيع


مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.22 جنيه للشراء
47.32 جنيه للبيع

البنوك الجنيه الدولار الاقتصاد الخارجي البنك المركزي

