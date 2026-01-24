رئيس سمنود: غرس 150 شجرة مثمرة وزينة ضمن مبادرة 100 مليون

أكد السيد عبد العال، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، غرس 150 شجرة مثمرة وزينة، فى عدد من شوارع المدينة بجانب من مداخل القرى، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي للمركز والمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح رئيس المدينة أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

تحسين المظهر الحضاري

وكان اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.