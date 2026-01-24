عمرة وجوائز تتخطي النصف مليون جنيه بأكبر مسابقة لحفظ القرآن بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن انطلاق أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، للعام السادس على التوالي، وذلك برعاية وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف، وبالتعاون مع إدارة أوقاف الجديدة، وسط اهتمام واسع من أبناء الواحات بمختلف الفئات العمرية.

المراكز التي تقام بها المسابقة

وتقام المسابقة هذا العام بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، بدعم أحد رجال الأعمال بالمحافظة، في خطوة تعكس الدور المجتمعي في دعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم والأخلاق.

وشهدت النسخة الحالية إضافة مميزة وغير مسبوقة، حيث تقرر منح رحلة عمرة للفائز بالمركز الأول كجائزة كبرى، إلى جانب جوائز مالية وعينية تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه.

مراحل المسابقة

وأكدت مديرية الأوقاف أن المسابقة تمر بعدة مراحل، تبدأ بتصفيات داخل المراكز الثلاثة لاختيار المراكز الأولى، تمهيدًا للتصفيات النهائية التي تُقام وفق جدول زمني محدد، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وتتنوع فروع المسابقة لتشمل جميع الأعمار والفئات، حيث تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، أو ثلاثة أرباعه، أو نصفه، أو ربعه، إلى جانب فرع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن فئات عمرية مفتوحة لكبار السن، كما تشترط المسابقة حفظ عدد من أحاديث الأربعين النووية، وفقًا لكل مستوى، في إطار الربط بين حفظ القرآن والسنة النبوية الشريفة.

شروط المسابقة

وأوضحت المديرية أن شروط التقديم تتضمن تقديم طلب موضح به مقدار الحفظ، وصورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصورة شخصية حديثة للمتسابق، على أن يتم تسليم المستندات بمقار لجان إدارات الأوقاف كلٌّ في نطاقه الجغرافي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة اعتبارًا من 24 يناير 2026، بينما تُجرى التصفيات النهائية على مدار ثلاثة أيام، أيام 10 و11 و12 وفقًا لكل إدارة، وسط تنظيم دقيق وإشراف علمي من لجان متخصصة من الأئمة والمشايخ.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الوادي الجديد على دعم حفظة القرآن الكريم، واكتشاف المواهب القرآنية، وغرس حب كتاب الله في نفوس الأجيال، بما يسهم في بناء مجتمع واعي ومتمسك بثوابته الدينية.