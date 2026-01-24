قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية «دولة وشعب» وليس لحماية نظام أو شخص
المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"
دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
رئيس شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5 %
انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع جوتيريش إعمار غزة وهدنة إنسانية بالسودان
رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير
مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية
ملحمة على أرض مصر..الوزير يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع
دماء أبنائكم لن تذهب سدى.. حديث مؤثر من الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة
الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمرة وجوائز تتخطي النصف مليون جنيه بأكبر مسابقة لحفظ القرآن بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن انطلاق أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، للعام السادس على التوالي، وذلك برعاية وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف، وبالتعاون مع إدارة أوقاف الجديدة، وسط اهتمام واسع من أبناء الواحات بمختلف الفئات العمرية.

المراكز التي تقام بها المسابقة

وتقام المسابقة هذا العام بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، بدعم أحد رجال الأعمال بالمحافظة، في خطوة تعكس الدور المجتمعي في دعم حفظة كتاب الله وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم والأخلاق.

وشهدت النسخة الحالية إضافة مميزة وغير مسبوقة، حيث تقرر منح رحلة عمرة للفائز بالمركز الأول كجائزة كبرى، إلى جانب جوائز مالية وعينية تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه.

مراحل المسابقة

وأكدت مديرية الأوقاف أن المسابقة تمر بعدة مراحل، تبدأ بتصفيات داخل المراكز الثلاثة لاختيار المراكز الأولى، تمهيدًا للتصفيات النهائية التي تُقام وفق جدول زمني محدد، بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

وتتنوع فروع المسابقة لتشمل جميع الأعمار والفئات، حيث تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، أو ثلاثة أرباعه، أو نصفه، أو ربعه، إلى جانب فرع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن فئات عمرية مفتوحة لكبار السن، كما تشترط المسابقة حفظ عدد من أحاديث الأربعين النووية، وفقًا لكل مستوى، في إطار الربط بين حفظ القرآن والسنة النبوية الشريفة.

شروط المسابقة 

وأوضحت المديرية أن شروط التقديم تتضمن تقديم طلب موضح به مقدار الحفظ، وصورة من الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصورة شخصية حديثة للمتسابق، على أن يتم تسليم المستندات بمقار لجان إدارات الأوقاف كلٌّ في نطاقه الجغرافي.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة اعتبارًا من 24 يناير 2026، بينما تُجرى التصفيات النهائية على مدار ثلاثة أيام، أيام 10 و11 و12 وفقًا لكل إدارة، وسط تنظيم دقيق وإشراف علمي من لجان متخصصة من الأئمة والمشايخ.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الوادي الجديد على دعم حفظة القرآن الكريم، واكتشاف المواهب القرآنية، وغرس حب كتاب الله في نفوس الأجيال، بما يسهم في بناء مجتمع واعي ومتمسك بثوابته الدينية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مسابقة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد