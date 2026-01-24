قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم مطروح تدشن مبادرة التربية الموسيقية لاكتشاف المواهب الطلابية

مدير تعليم مطروح خلال اللقاء مع الطلاب
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، بمطروح إطلاق مبادرة التربية الموسيقية لصقل وتنمية مهارات ومواهب الطلاب في العزف والغناء خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأضافت انه من المقرر ان تستمر المبادرة يوميا بداية من غدا الاحد  بمدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات تحت إشراف  إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية وبإشراف عام محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وذلك في إطار تفعيل الأنشطة التربوية والمساهمة الإيجابية في اكتشاف افضل العناصر الصوتية الغنائية بأرجاء المحافظة.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المسابقة الفنية تهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية، وإعداد برنامج للنهوض بتلك المواهب، موضحة أن المديرية لن تدخر جهدا في سبيل مواصلة تفعيل الأنشطة التربوية لاكتشاف أفضل المواهب الطلابية وصقلها بتنمية مهاراتها الفنية خاصة وأن المديرية حققت نتائج مميزة على مستوى الجمهورية في النشاط الطلابي خلال السنوات الماضية.

وتفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام اليوم الخميس فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية

وتم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

الكشف الطبى على 400 حالة.خلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع.

وتفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن.

وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائيه لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمة.

كما قدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لعدد 50 من الأهالي، وكذلك خدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لاطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات.

وتفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد.

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعيه عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين، والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية.

كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القرية.

وتفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 15 قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب ومطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

