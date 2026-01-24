الرئيس السيسي لأسر الشهداء: كلنا ممنونين ومقدرين ولن نستطيع رد جميل الشهيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بإحتفالية عيد الشرطة المصرية ال74، أسمي التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل، قائلا: “في هذه المناسبة نجدد العهد لشهداء الشرطة الأبرار الذى جادوا بأرواحهم فداءا للوطن.. و سنظل أوفياء لذكراهم ومتمسكين بواجبنا تجاه أسرهم الذين يستحقوا منا كل الدعم والرعاية والتقدير”.

وأضاف: “فى كل مرة نلتقي بكم الدنيا مبتقفش والتضحيات مبتنتهيش ولما بنشوف الأسر والأبناء اللي تركوهم الشهداء نجدد الالتزام والعهد معاهم ليس فقط من الدولة، بل حتي الشعب المصري.. وكلنا ممنونين ومقدرين ولن نستطيع نوفيكم أبدا برد لجميل الشهيد”.

وتابع: “ملتزمون كلنا بمؤسسات الدولة وحتى شعبنا للشهداء، و لا بد أن يكون لدينا أنشطة مختلفة نلتقي بها بأسر الشهداء والمصابين.. ولنا برامج مع أبناء وأسر الشهداء من أجل تذكر تضحياتهم ونقولهم أنهم جزء مننا وكل التحية والتقدير والإحترام والاعتزاز بكم”.