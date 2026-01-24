ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص

كشف علي ابن الفنان عبد العزيز مخيون، تطورات الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه إلى أزمة صحية منذ أيام وخضوعه إلى عملية جراحية في المخ.

وقال على ابن عبد العزيز مخيون فى تصريح خاص لـ صدى البلد: “والدي بحالة صحية جيدة ومستقرة حاليا، خاصة بعد أن أجرى عملية جراحية في المخ ومن المقرر أن يغادر المستشفى في غضون يومين على أقصى تقدير ليباشر عمله بعدها”.

وأضاف ابن عبد العزيز مخيون: "والدي يعود إلى عمله حيث يكمل تصوير مسلسل “إفراج” مع الفنان عمرو سعد وانتهى مؤخرا وتحديدا قبل أن يتعرض لوعكة صحية من تصوير مسلسل “سوا سوا”.

الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

وطمأن الفنان عبد العزيز مخيون جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال مخيون عبر حسابه على فيس بوك: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذى لا يُرجى إلا فضله، ولا يُشكر إلا هو… أتوجه إلى الله العلى القدير بخالص الحمد والشكر وأعظمه، أن مَنَّ عليَّ بنجاح هذه الجراحة بسلام، وأحاطنى بلطفه فى أصعب اللحظات، وإنى إذ أستودعه صحتى وأستعين برحمته الواسعة فيما هو قادم، أسأله سبحانه أن يتم عليَّ نعمة الشفاء التام، ويبارك فى العمر والعمل».

وتابع :" قائلاً: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن امتنانى العميق لأخي وصديقى النبيل الدكتور أشرف زكى، لدوره كحارس مخلص للقوى الناعمة في مصر، وقائد استثنائى لنقابة المهن التمثيلية. إن وقفته الصادقة بجانبي تجسيد لشهامة الفارس المصري، وبرهان جديد على دوره القومي كقائد للنقابة وحارس أمين لمبدعى هذا الوطن.. لقد كنت وما زلت الأخ والسند والقدوة في إخلاصك لكل فنان على أرض هذا الوطن».

وأضاف: أتوجه بكل الشكر والتقدير للدكتور القدير عمرو السمان وفريقه الطبي المحترف، وهيئة التمريض الكرام «ملائكة الرحمة»، الذين لم يدخروا جهداً فى رعايتى بأمانة وإخلاص».

واختتم، قائلاً: «إلى جمهورى العزيز فى مصر والوطن العربى، لقد غمرتنى رسائلكم الدافئة بفيض من الحب، وهى أغلى ما أملك فى مسيرتى الفنية. وإنى إذ أعتز بكل كلمة كُتبت لى، أعتذر بشدة عن عدم قدرتى على الرد على المكالمات الهاتفية فى الوقت الراهن، مقدّرًا تفهمكم ودعواتكم الصادقة. حفظكم الله جميعًا، وحفظ مصر من كل سوء».