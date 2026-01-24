بحضور دولي.. الأولمبياد الخاص المصري يحتفل باليوم العالمي للثلج

احتفل الأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للثلج بالمنتج الثلجي سكي مصر بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة من أبطال الأولمبياد الخاص المصري في أجواء رياضية واحتفالية مميزة تعكس قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

وشهدت الاحتفالية حضورا من كبار الشخصيات ، الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، واللواء السيد شفيق الأمين العام، ومحمود يوسف المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للترفيه بمصر ولبنان والأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري في تأكيد واضح على الدعم المؤسسي المستمر لأبطال الأولمبياد الخاص.

كما حظيت الفعالية بحضور دولي مميز من جانب الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شارك ممثلون عن الرئاسة الإقليمية، الدكتور عماد محيي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات، بما يعكس عمق التعاون الإقليمي والدولي لدعم برامج الأولمبياد الخاص المصري.

وخلال كلمته، أعرب الوزير المهندس هاني محمود عن اعتزازه بالتعاون الدائم والمثمر مع سكي إيجيبت ومجموعة ماجد الفطيم ،مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه سكي مصر في دعم رياضات الشتاء وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة لأبطال الأولمبياد الخاص.

وأكد اللواء السيد شفيق الامين العام علي أن سكي مصر احد شركاء النجاح الاساسيين في إنجاز الثلاث ميداليات التي حققتها البعثة المصرية في دورة الألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص والتي استضافتها مدينة تورين الايطالية العام السابق ٢٠٢٥ ، مشيرا ان هدا الانجاز هو ثمرة التعاون المشترك بين الاولمبياد الخاص المصري وشركة ماجد الفطيم للترفيه.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد محيي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن ما نشهده اليوم في سكي مصر نموذج ملهم لكيفية توظيف الرياضة في تمكين اللاعبين ودمجهم.

واشار شريف الفولي الي ان استضافة سكي مصر لفعاليات الدورة التدريبية لاعداد مدربين الرياضات الشتوية والمعسكر الاقليمي لبعثات برامج الاولمبياد الخاص بالمنطقة قبل مشاركتهم في الالعاب الشتوية في تورين كان له اكبر الاثر في تحقيق برامج المنطقة لميداليات ومراكز متقدمة في تلك الالعاب.

كما أكد محمود يوسف المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للترفيه في مصر ولبنان أن الشراكة مع الأولمبياد الخاص المصري تمثل أحد أهم نماذج الشراكات ذات الأثر المجتمعي الحقيقي، وعبر عن فخره بأن تكون سكي مصر منصة داعمة لتمكين أبطال الأولمبياد الخاص، ليس فقط من خلال توفير تجربة ترفيهية آمنة، ولكن عبر المساهمة الفعلية في إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات الدولية.

وأضاف أن النجاحات التي حققها أبطال مصر في الألعاب العالمية الشتوية تورين 2025 تعكس قيمة هذا التعاون الممتد، مشددًا على التزام ماجد الفطيم للترفيه بمواصلة دعم برامج الدمج المجتمعي والرياضات الدامجة، وتوسيع نطاق الشراكة بما يخدم رؤية التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر إقليميًا في مجال رياضات الشتاء الدامجة.

وتضمن برنامج الاحتفال عددا من الفقرات والعروض المتنوعة على الثلج، وسط تفاعل كبير من اللاعبين والحضور، في رسالة واضحة تؤكد أن الرياضة أداة فعالة للدمج والتمكين وبناء الثقة، وتعكس التزام الأولمبياد الخاص المصري وشركائه بدعم أبطالنا وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات.

ويذكر أن هذه الاحتفالية تقام للعام الرابع على التوالي بمشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري، تأكيدًا على التزام المؤسسة وشركائها بدعم رياضات الشتاء وترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي المستدام.