التخصصات الطبية والفيزيائية .. جامعة دمنهور بقائمة الأفضل عالميا بتصنيف تايمز 2026

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، استمرار إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 (Times Higher Education World University Rankings by Subject THE)، حيث أظهرت نتائج التصنيف إدراج جامعة دمنهور في عدد من التخصصات العلمية الحيوية وهي : العلوم الطبية الفئة601 لـ 800، علوم الحياة الفئة 401 لـ 500، العلوم الفيزيائية من 1001 لـ 1250، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور المنظومة البحثية والأكاديمية داخل جامعة دمنهور خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الجامعة على خريطة التصنيفات الدولية خلال الفترة الأخيرة، والذي يعكس التطور الملحوظ في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن استمرار إدراج جامعة دمنهور في تصنيف التايمز يعد تتويجا لجهود الجامعة الحثيثة لتعزيز منظومة البحث العلمي، و الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتطبيق معايير المرجعية الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

وأكد "ترابيس" حرص جامعة دمنهور على تقديم الدعم المتواصل للباحثين، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع، إلى جانب تبني سياسات تشجع على الانفتاح الأكاديمي وتدويل التعليم، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التصنيفات العالمية باتت تشكّل تحدياً حقيقياً يستوجب التزاماً راسخاً بجودة المحتوى، والحفاظ على مسار الجودة المؤسسية.

هذا وقد أكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور ستواصل تنفيذ خطط التطوير المؤسسي ودعم كافة كلياتها لاستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة دمنهور إقليميًا ودوليًا، لإعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

من جانبها أوضحت الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز يعد من أبرز التصنيفات الدولية، لاعتماده على مجموعة من المؤشرات منها جودة البحث العلمي، والتأثير البحثي، والبيئة التعليمية، والانفتاح الدولي، وهو ما يعكس مستوى التنافسية التي تتمتع بها جامعة دمنهور في عدد من التخصصات الحيوية، لافتة إلى أن جامعة دمنهور تتبنى خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي، تعتمد على دعم النشر الدولي وزيادة التعاون البحثي المشترك، و جودة الأبحاث من حيث التأثير والاستشهادات، مع توجيهها لخدمة قضايا التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل جامعة دمنهور للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والبحثية، مؤكدة أن الجامعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الدعم الفني والتقني للباحثين في التخصصات التي ظهرت بها الجامعة في التصنيف، إلى جانب العمل على فتح مسارات جديدة للظهور في تخصصات أكاديمية أخرى.