خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 حالة من الاستقرار التام في البنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري عند نفس مستويات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، دون تسجيل أي تحركات صعودًا أو هبوطًا، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

سعر الدولار اليوم

بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري اليوم السبت 24-1-2026 نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليواصل استقراره دون تغيير.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي

كما ثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، دون أي تغير، وهو السعر ذاته الذي سجله البنك العربي الإفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، ليكون من أقل أسعار الشراء المسجلة اليوم، مع استقرار عام في مستويات التداول.

سعر الدولار اليوم الاثنين

أسعار الدولار في باقي البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول نفس المستوى، دون تسجيل أي تغيرات جديدة.

أما في بنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي وبنك إتش إس بي سي وميد بنك، فقد استقر سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك البركة يسجل اختلافًا طفيفًا

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 47.8 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، ليكون من بين البنوك القليلة التي أظهرت اختلافًا نسبيًا في أسعار الشراء مقارنة ببقية السوق.

 

