رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026

شهد سعر الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 حالة من الاستقرار التام في البنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري عند نفس مستويات نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، دون تسجيل أي تحركات صعودًا أو هبوطًا، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.



بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري اليوم السبت 24-1-2026 نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليواصل استقراره دون تغيير.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي

كما ثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، دون أي تغير، وهو السعر ذاته الذي سجله البنك العربي الإفريقي الدولي خلال تعاملات اليوم.



الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، ليكون من أقل أسعار الشراء المسجلة اليوم، مع استقرار عام في مستويات التداول.



أسعار الدولار في باقي البنوك

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول نفس المستوى، دون تسجيل أي تغيرات جديدة.

أما في بنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي وبنك إتش إس بي سي وميد بنك، فقد استقر سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك البركة يسجل اختلافًا طفيفًا

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 47.8 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، ليكون من بين البنوك القليلة التي أظهرت اختلافًا نسبيًا في أسعار الشراء مقارنة ببقية السوق.