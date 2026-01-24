قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم السبت 24-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر الدولار استقراراً مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي.

ثبات سعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مدار اليومين الماضيين من دون أي تحرك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

حسب آخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري وحتي اليوم السبت؛ فقد بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة،أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

متوسط سعر الدولار 

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،HSBC،العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو  47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أمام الجنيه الدولار في مواجهة الجنيه

