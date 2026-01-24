سعر الدولار مساء اليوم السبت 24-1-2026

سجل سعر الدولار استقراراً مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي.

ثبات سعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مدار اليومين الماضيين من دون أي تحرك.

سعر الدولار في البنك المركزي

حسب آخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري وحتي اليوم السبت؛ فقد بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة،أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،HSBC،العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.