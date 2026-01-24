قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل
أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
أ ش أ

أطلع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، وقال إن لبنان في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد سلام -خلال زيارة السفارة اللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس- أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا مؤكدا الالتزام بتنفيذ الخطة والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم ولا فرق بين شمال الليطاني أو جنوبه.

ونوه سلام إلى أن دور "الميكانيزم" لم ينته مؤكدًا تمسك لبنان به مشيرا إلى تعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم عندما تقتضي الحاجة.

وأشار سلام إلى أن لبنان ليس في صدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وهو شريك أساسي في لجنة الميكانيزم.

وحول مؤتمر دعم الجيش قال سلام انه لن يستطيع أن يضمن نجاحه لكن لبنان يوحّد الجهود لدعم الجيش ويعمل على زيادة نطاق الدول التي يمكن أن تسهم في دعم القوى العسكرية.

رئيس الوزراء اللبناني خطة حصر السلاح لبنان ماكرون فرنسا

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

بي إم دبليو

بي إم دبليو M3 الكهربائية.. 4 محركات لأداء رياضي وتقنيات مطورة

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه.. جوجل تضيف لمسة ذكاء اصطناعي جديدة لـPhotos

iPhone 18 Pro

أبل تستعد لتغيير صغير في واجهة iPhone 18 Pro

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

