رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح

أطلع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تفاصيل قانون الفجوة المالية، وقال إن لبنان في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي.

وأكد سلام -خلال زيارة السفارة اللبنانية في العاصمة الفرنسية باريس- أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكلت حدثا تاريخيا مؤكدا الالتزام بتنفيذ الخطة والتمسك بتطبيق اتفاق الطائف وهو بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم ولا فرق بين شمال الليطاني أو جنوبه.

ونوه سلام إلى أن دور "الميكانيزم" لم ينته مؤكدًا تمسك لبنان به مشيرا إلى تعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم عندما تقتضي الحاجة.

وأشار سلام إلى أن لبنان ليس في صدد المواجهة مع الولايات المتحدة، وهو شريك أساسي في لجنة الميكانيزم.

وحول مؤتمر دعم الجيش قال سلام انه لن يستطيع أن يضمن نجاحه لكن لبنان يوحّد الجهود لدعم الجيش ويعمل على زيادة نطاق الدول التي يمكن أن تسهم في دعم القوى العسكرية.