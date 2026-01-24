قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في لفتة إنسانية.. رئيس مركز الخارجة يتفقد "مستشفى المدينة" ويشارك الأطفال فرحة استقبال رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 أجرى علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد ، زيارة ميدانية موسعة لمستشفى الخارجة، يرافقه الأستاذ إبراهيم عبيدالله، سكرتير مركز الخارجة، وذلك لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأطقم الطبية. 


استهل "نجاح" جولته بتفقد قسم الاستقبال والحالات الحرجة، حيث اطمئن على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كما شملت الجولة:
* وحدة العناية المركزة: للاطمئنان على استقرار الحالات الصحية وتوافر الرعاية الفائقة.
* قسم الغسيل الكلوي: حيث استمع رئيس المركز لمطالب المرضى ووجه بتقديم كافة سبل الراحة لهم أثناء تلقي الجلسات.


* قسم الرجال: لمتابعة مستوى النظافة والخدمات  الطبية المقدمة للمرضى المقيمين.
* قسم الأشعة التشخيصية: للتأكد من جاهزية الأجهزة  وتقديم التقارير الطبية بدقة وسرعة لخدمة المرضى.
* المطبخ : حيث تفقد منظومة التغذية، مشدداً على جودة الوجبات المقدمة للمرضى والالتزام بأعلى معايير النظافة والصحة العامة في إعداد الطعام.
وخصّ رئيس المركز قسم الأطفال والحضانات بزيارة مطولة للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية داخل القسم.
 هدايا رمضان.. بسمة على وجوه الصغار
وفي مشهد غلب عليه الطابع الإنساني، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قام الأستاذ علي نجاح بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين بالمستشفى، مما أضفى جوًا من السعادة والبهجة بين المرضى وذويهم، مؤكداً أن الدور المجتمعي للوحدة المحلية يسير جنباً إلى جنب مع الدور التنفيذي والرقابي.
وفي ختام الزيارة، وجه رئيس المركز الشكر للأطقم الطبية والتمريض على جهودهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل خدمة الكشف عن بعد وضرورة توفير بعض الأجهزة الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بالمعايير الصحية وحسن معاملة الجمهور، مع استمرار المتابعة الدورية للتأكد من انضباط سير العمل بكافة أقسام المستشفى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة الانضباط داخل المنشآت الحيوية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد رئيس مركز الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد