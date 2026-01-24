في لفتة إنسانية.. رئيس مركز الخارجة يتفقد "مستشفى المدينة" ويشارك الأطفال فرحة استقبال رمضان

أجرى علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد ، زيارة ميدانية موسعة لمستشفى الخارجة، يرافقه الأستاذ إبراهيم عبيدالله، سكرتير مركز الخارجة، وذلك لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر الأطقم الطبية.



استهل "نجاح" جولته بتفقد قسم الاستقبال والحالات الحرجة، حيث اطمئن على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كما شملت الجولة:

* وحدة العناية المركزة: للاطمئنان على استقرار الحالات الصحية وتوافر الرعاية الفائقة.

* قسم الغسيل الكلوي: حيث استمع رئيس المركز لمطالب المرضى ووجه بتقديم كافة سبل الراحة لهم أثناء تلقي الجلسات.



* قسم الرجال: لمتابعة مستوى النظافة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى المقيمين.

* قسم الأشعة التشخيصية: للتأكد من جاهزية الأجهزة وتقديم التقارير الطبية بدقة وسرعة لخدمة المرضى.

* المطبخ : حيث تفقد منظومة التغذية، مشدداً على جودة الوجبات المقدمة للمرضى والالتزام بأعلى معايير النظافة والصحة العامة في إعداد الطعام.

وخصّ رئيس المركز قسم الأطفال والحضانات بزيارة مطولة للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية داخل القسم.

هدايا رمضان.. بسمة على وجوه الصغار

وفي مشهد غلب عليه الطابع الإنساني، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قام الأستاذ علي نجاح بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المتواجدين بالمستشفى، مما أضفى جوًا من السعادة والبهجة بين المرضى وذويهم، مؤكداً أن الدور المجتمعي للوحدة المحلية يسير جنباً إلى جنب مع الدور التنفيذي والرقابي.

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس المركز الشكر للأطقم الطبية والتمريض على جهودهم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل خدمة الكشف عن بعد وضرورة توفير بعض الأجهزة الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بالمعايير الصحية وحسن معاملة الجمهور، مع استمرار المتابعة الدورية للتأكد من انضباط سير العمل بكافة أقسام المستشفى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة الانضباط داخل المنشآت الحيوية.