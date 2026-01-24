قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي .. غدا

روسيا و وكرانيا
روسيا و وكرانيا
فرناس حفظي

كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستنطلق غداً الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء النزاع بين البلدين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من موسكو أو كييف بشأن جدول المحادثات أو مستوى التمثيل، فيما تأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ دولية لإعادة فتح قنوات التواصل وخفض التوترات الميدانية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا "تفاعلاً مباشراً" خلال محادثات عُقدت في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التهدئة وتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوساطة الدولية لتخفيف التصعيد في المنطقة وتعزيز فرص الحلول الدبلوماسية.

اختُتمت الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها شنت هجوما مكثفا على مصنع للمسيرات ومرافق للطاقة تستخدمها الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما حررت إحدى البلدات في مقاطعة خاركوف، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو ومسيرات هجومية استهدفت مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى وكذلك منشآت للطاقة تستخدم لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني”

روسيا أوكرانيا أبوظبي موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان2026 .. طرح البوستر الدعائى لمسلسل الكينج

بطل العالم

مسلسل بطل العالم يتصدر تريند جوجل لهذا السبب

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد