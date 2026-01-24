جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية في أبوظبي .. غدا

كشف مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستنطلق غداً الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء النزاع بين البلدين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من موسكو أو كييف بشأن جدول المحادثات أو مستوى التمثيل، فيما تأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ دولية لإعادة فتح قنوات التواصل وخفض التوترات الميدانية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا "تفاعلاً مباشراً" خلال محادثات عُقدت في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التهدئة وتعزيز التواصل بين الطرفين.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود الوساطة الدولية لتخفيف التصعيد في المنطقة وتعزيز فرص الحلول الدبلوماسية.

اختُتمت الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبو ظبي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها شنت هجوما مكثفا على مصنع للمسيرات ومرافق للطاقة تستخدمها الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما حررت إحدى البلدات في مقاطعة خاركوف، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: “ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو ومسيرات هجومية استهدفت مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى وكذلك منشآت للطاقة تستخدم لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني”