وزيرة اقتصاد جرينلاند: سيادتنا خط أحمر .. ونؤكد الانتماء الكامل للدنمارك

قالت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية بجرينلاند، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينظر كثيرًا إلى مسائل السيادة الوطنية أو الحدود الجوية والثقافة، مشيرة إلى أن هذا يشكل هاجسًا لدى السلطات في جرينلاند عند الحديث عن أي اتفاقات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي أو واشنطن.

وأضافت ناثانيلسن، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية ، أن الحكومة في جرينلاند كانت واضحة منذ البداية في تبني موقفها، موضحة أن رئيس وزراء البلاد أكد وجود خطوط حمراء متعلقة بالسيادة، وأنها جزء لا يتجزأ من مملكة الدنمارك، وأن أي دولة لا يمكنها اتخاذ قرارات نيابة عنها أو انتهاك سيادتها.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن جرينلاند تثمن الحوار الدولي، وأنها لا تمانع في النقاشات، لكنها شددت على أن أي انتهاك للسيادة الوطنية غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا الموقف يضايق العديد من الدول التي قد تقلل من أهمية الثقافة والهوية الوطنية لجرينلاند.

وشددت ناثانيلسن على أن شعب جرينلاند ليس مجرد "قطعة من الثلج"، بل يمتلك ثقافة وهوية متجذرة، مؤكدة أن السيادة الوطنية جزء أساسي من أي تعاملات أو مفاوضات مستقبلية، وأن البلاد سترد بحزم إذا تم محاولة المساس بها.