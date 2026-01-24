إخلاء وسط المدينة وإعادة تسكين الباعة في سوق مطروح العمومي

قاد إسلام رجب نائب محافظ مطروح واللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من منطقة وسط المدينة، وإعادة تسكينهم بسوق مطروح العمومي.

جاءت الحملة برفقة ، المقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث أسفرت عن إخلاء سوق وسط المدينة بالكامل، ورفع كافة الإشغالات الموجودة به، إلى جانب إزالة التندات العشوائية المخالفة من أمام المحال التجارية.

وأكد نائب محافظ مطروح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير بدائل حضارية وآمنة للباعة الجائلين داخل سوق مطروح العمومي، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجميع.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين والتجار في الحفاظ على ما تم تحقيقه من جهود، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام اليوم الخميس فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية حيث تم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

وتم الكشف الطبى على 400 حالةخلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

وتفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع.

وتفقد عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن ، وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائيه لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمة.

وقدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لـ50 من الأهالي ، وخدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لاطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات.

وتفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد.

وتفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعيه عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين.والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القريه.

وتفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 15 قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

وشاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب و مطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.