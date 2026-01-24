قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
محافظات

إخلاء وسط المدينة وإعادة تسكين الباعة في سوق مطروح العمومي

خلال ازالة السوق العشوائى
خلال ازالة السوق العشوائى
ايمن محمود

قاد  إسلام رجب نائب محافظ مطروح واللواء محمد الصحصاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من منطقة وسط المدينة، وإعادة تسكينهم بسوق مطروح العمومي.

جاءت الحملة برفقة ، المقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، حيث أسفرت عن إخلاء سوق وسط المدينة بالكامل، ورفع كافة الإشغالات الموجودة به، إلى جانب إزالة التندات العشوائية المخالفة من أمام المحال التجارية.

وأكد نائب محافظ مطروح أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير بدائل حضارية وآمنة للباعة الجائلين داخل سوق مطروح العمومي، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجميع.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين والتجار في الحفاظ على ما تم تحقيقه من جهود، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام اليوم الخميس فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية حيث تم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

وتم الكشف الطبى على 400 حالةخلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

وتفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع.

وتفقد عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن ، وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائيه لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمة.

وقدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لـ50 من الأهالي ، وخدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لاطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات.

وتفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد.

وتفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعيه عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين.والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القريه.

وتفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 15 قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

وشاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب و مطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان2026 .. طرح البوستر الدعائى لمسلسل الكينج

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

