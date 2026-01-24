نور النبوي : أنا مش مرتبط حاليًا

حل الفنان نور النبوى، ضيفاً فى الحلقة الجديدة من برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبة فاهيتا، اليوم السبت، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة «mbc مصر» ومنصة «شاهد».

وقال نور النبوى خلال الحلقة:« أنا مش مرتبط حالياً، وأول «date» روحته كان فى السينما، وأتمنى لما أتجوز فى المستقبل، شريكتى تكون بمواصفات نجمات «الأبيض وأسود».

وشهدت الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوّعة التي جمعت بين الكوميديا الخفيفة والحوار العفوي، حيث دخل نور النبوي في أجواء من المزاح واللعب مع أبلة فاهيتا وكارلا، وسط حضور جماهيري كبير، وتخللتها أفكار كوميدية غير تقليدية، إلى جانب لمحات غنائية واستعراضية أضفت أجواءً من المتعة والحيوية على الحلقة.

وخلال اللقاء، تحدّث نور النبوي عن محطات بارزة في مسيرته الفنية الأخيرة، التي شهدت نشاطًا لافتًا وتنوّعًا في اختياراته، سواء على مستوى السينما أو الدراما.