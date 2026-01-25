ذكرى وفاة المخرج أشرف فهمي.. مسيرة فنية بين الجرأة والوعي

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج السينمائي المصري أشرف فهمي، أحد أبرز مخرجي جيله، وصاحب تجربة سينمائية اتسمت بالجرأة والاهتمام بعوالم الغموض والتشويق، ترك خلالها بصمة واضحة في السينما المصرية، خصوصا منذ السبعينيات وحتى التسعينيات.

يعد أشرف فهمي من المخرجين الذين جمعوا بين الدراسة الأكاديمية العميقة والخبرة العملية المتنوعة، ما انعكس على اختياراته الفنية وأسلوبه الإخراجي المختلف، استطاع عبر عشرات الأفلام أن يرسخ اسمه كمخرج له رؤية خاصة، لا يخشى الاقتراب من المناطق الشائكة إنسانيا واجتماعيا، وساهم في نقل السينما المصرية إلى مساحات أكثر جرأة في الطرح والمعالجة.

ولد أشرف فهمي بالقاهرة في 24 أغسطس عام 1936، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الرفيعة، فوالده مصري ووالدته تركية.. التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1961. وبعدها التحق بالمعهد العالي للسينما، وتخرج فيه عام 1963 ضمن أول دفعة يخرجها المعهد منذ تأسيسه عام 1959

عقب تخرجه، حصل على بعثة من الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس الإخراج السينمائي في جامعة كاليفورنيا خلال الفترة من 1964 إلى 1967، وهي مرحلة أسهمت في ترسيخ أدواته الفنية واطلاعه على مدارس سينمائية مختلفة. بعد عودته إلى مصر، بدأ عمله في المركز القومي للأفلام التسجيلية، وأخرج هناك فيلمه التسجيلي "حياة جديدة"، الذي نال عنه جائزة من مهرجان لايبزيغ السينمائي بألمانيا الشرقية، وهو ما لفت الأنظار مبكرا إلى موهبته.

عمل أشرف فهمي مساعدا لعدد من كبار المخرجين في مصر، من بينهم فطين عبد الوهاب وعبد الرحمن الخميسي ويوسف شاهين، قبل أن يخوض تجربة الإخراج الروائي الطويل بفيلمه "القتلة"، الذي مثّل انطلاقته الحقيقية كمخرج. ثم توالت أعماله السينمائية، وكان أول أفلامه الروائية البارزة "ليل وقضبان" عام 1973، والذي أكد حضوره كمخرج يمتلك أسلوبا خاصا.

شهدت مسيرته المهنية أيضا أدوارا إدارية مهمة، إذ تم إشراكه في مجلس إدارة مؤسسة السينما عام 1969، ثم رشح عام 1977 لرئاسة مجلس إدارة شركة الاستوديوهات والإنتاج الرفيع والاستثمار. وخلال الثمانينيات لمع اسمه بقوة، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التي تمحورت حول الجريمة والإثارة والتحقيقات، ومن أبرز أعماله "لعدم كفاية الأدلة"، "القتل اللذيذ"، "إعدام قاضي"، "عنبر الموت"، "بستان الدم"، "ولا يزال التحقيق مستمرا"، "الراقصة والطبال"، و"لا تسألني من أنا". كما قدم مسلسلا تلفزيونيا واحدا هو "سنوات الشقاء والحب" .

حصد أشرف فهمي خلال مشواره السينمائي العديد من الجوائز من مهرجانات مصرية وعربية ودولية، من بينها جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسكندرية، إلى جانب جوائز دولية، أبرزها الجائزة التقديرية الذهبية من مهرجان كارلوفي فاري بتشيكوسلوفاكيا، وجائزة من مهرجان طشقند السينمائي .

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج أشرف فهمي مرتين، وأنجب ثلاثة أبناء، هم: جالا فهمي الفنانة، وإنجي، ومصطفى .

توفي المخرج أشرف فهمي في 25 يناير عام 2001 بالقاهرة، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 64 عاما، تاركا خلفه رصيدا فنيا متنوعا ومؤثرا لا يزال حاضرا في ذاكرة السينما المصرية. وقد خلد جهاز التنسيق الحضاري اسمه ضمن مشروع «عاش هنا»، بوضع لوحة تذكارية على منزله بالدقي بمحافظة الجيزة، تقديرا لمسيرته الفنية الثرية.