لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
كيف تعامل القانون مع جرائم نشر المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل؟ اعرف التفاصيل

حسن رضوان

شدد قانون العقوبات على مواجهة نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو الخادشة للحياء، أو التي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر النشر المباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، في إطار حرص المشرّع على حماية القيم المجتمعية والتصدي لمظاهر الانحلال الأخلاقي.

ونصّت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو النشر، وتشمل هذه المواد المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور الفوتوغرافية أو الرمزية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مسؤولية مباشرة لرؤساء التحرير والناشرين

وأكدت المادة 178 مكرراً (1) أن ارتكاب هذه الجرائم عن طريق الصحف يترتب عليه مساءلة رؤساء التحرير والناشرين باعتبارهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، دون اشتراط ثبوت المشاركة الفعلية في إعداد المحتوى.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد مرتكب الجريمة، حمّل القانون المسؤولية الجنائية بصفة الفاعل الأصلي لكل من الطابعين والعارضين والموزعين.

كما أجاز المشرّع معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بوصفهم فاعلين أصليين، متى ثبتت مساهمتهم العمدية في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، حال وقوعها عبر وسائل الصحافة.

ويعكس هذا التنظيم التشريعي توجهًا حاسمًا نحو مكافحة نشر المحتوى غير الأخلاقي، وتشديد الرقابة القانونية على ما يُتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، حفاظًا على النظام العام والآداب العامة.

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

