قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الإعفاء إلى التنظيم.. كيف تسهم الرسوم الجمركية في دعم التصنيع المحلي للهواتف؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تحول جذري يشهده سوق الهواتف المحمولة في مصر، أثبتت القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتنظيم دخول وتشغيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج فعاليتها في القضاء على الفوضى التي عانى منها السوق لفترات طويلة. 

هذه القرارات، التي قد يراها البعض مزعجة أو مشوهة لآلية عمل بعض الشركات، تساهم بشكل حاسم في تدعيم الاقتصاد الرسمي وتنظيم السوق بشكل لم يشهده من قبل

وأوضح طاهر عبد الحميد، محلل أبحاث سوق الهواتف المحمولة، في تصريحات هامة خلال حواره في برنامج "العنكبوت" على قناة أزهري، أن القرارات الحكومية الخاصة بضبط سوق الهواتف المحمولة لم تقتصر فائدتها على فئة بعينها، بل جاءت لتصب بالكامل في مصلحة السوق الرسمي. 

هذه القرارات جاءت بعد سنوات من الفوضى والاقتصاد غير المنضبط الذي سيطر على هذا القطاع، حيث كانت الهواتف المحمولة يتم إدخالها دون دفع المستحقات الرسمية أو مراقبتها.

إلغاء اقتصاد التهريب والحد من السوق السوداء

عبد الحميد أشار إلى أن جميع العاملين في المنظومة الرسمية سواء كانوا مستوردين أو موزعين أو حتى مصانع محلية قد استفادوا من هذه القرارات، مشدداً على أن السوق الموازية أو ما يُعرف بسوق التهريب هو الذي تضرر بشكل كبير.

 وأكد أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل بشكل قانوني قبل القرار، لم تتأثر أو تغير أوضاعها، مما يعكس عدالة القرار واستهدافه لتنظيم السوق بدلاً من استهداف فئات معينة.

التقنين الفعلي للعملية: ربط الهواتف بالشبكة

أحد الأبعاد الأساسية التي تميز هذه القرارات هو ربط تشغيل الهاتف المحمول بالشبكة المحلية. ووفقًا لعبد الحميد، فإن ربط الهواتف المحمولة بتقنيات التشغيل الرسمية قضى بشكل عملي على فكرة إدخال الأجهزة دون سداد مستحقات الدولة. وقد تميز هذا القطاع عن باقي المنتجات الاستهلاكية بكونه لا يعمل إلا عبر الشبكات الرسمية، وهو ما جعل من السهل تقنين التعامل في هذا السوق وإجبار الجميع على الالتزام بالأنظمة القانونية.

الدور الرقابي للدولة: 95% من السوق تحت السيطرة

النقطة الأبرز التي أشار إليها عبد الحميد هي أن الدولة باتت اليوم قادرة على مراقبة أكثر من 95% من سوق الهواتف المحمولة، وهو ما يمثل تحولًا حاسمًا في تطور الاقتصاد الرسمي في هذا القطاع. وبتطبيق هذه القرارات، تكون الحكومة قد تمكنت من إحكام قبضتها على السوق بشكل يعزز من الشفافية ويسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الهواتف المحمولة إلغاء إعفاء الهواتف من الرسوم فرض رسوم الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

مي فاروق

فخورة إني أمك يا زينة البنات.. مي فاروق توجّه رسالة لابنتها في عيد ميلادها

حسين مصطفى محرم

حسين مصطفى محرم: هناك 3 مسلسلات لوالدي لم ترى النور

عمرو الليثي

استفتِ قلبك.. عمرو الليثي يضع بوصلة جديدة للعلاقات الإنسانية وحل الخلافات

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد