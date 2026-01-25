قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي

الإسرائيلي جاي هوخمان
الإسرائيلي جاي هوخمان
القسم الخارجي

أعلن مسرح الفنون الجميلة في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلغاء عرض فني كان مقررا للكوميدي الإسرائيلي جاي هوخمان، مؤكدا في بيان رسمي أنه "لا يدعم الإبادة الجماعية"، وذلك في أعقاب موجة اعتراضات من ناشطين.

وأوضح المسرح، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه تلقى شكاوى عبر الإنترنت تتعلق بالفنان، مشيرة إلى خدمته السابقة جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 وأضاف البيان أن إدارة المسرح أجرت بحثا أوليا حول الادعاءات المتداولة، لكنها لم تعثر على "أدلة دامغة" تثبت الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها منحت الفنان فرصة للرد.

وذكر المسرح أنه طلب من هوخمان إصدار تصريحات علنية ينفي فيها دعمه لما وصفه البيان بـ"الإبادة الجماعية والاغتصاب والتجويع وتعذيب المدنيين الفلسطينيين"، إلا أنه – بحسب البيان – رفض القيام بذلك، ما دفع الإدارة إلى إلغاء العرض الذي كان مقرراً في 27 يناير الجاري، إضافة إلى منعه من استئجار المسرح مستقبلاً.

وشدد البيان على أن المسرح "غير سياسي" ولا يطلب عادة من مستأجريه الإفصاح عن توجهاتهم السياسية، لكنه أكد في المقابل أن المؤسسة "لا تدعم الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة ضغط من المجتمع المحلي وتزايد الشكاوى من ناشطين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إلغاء عرض آخر لهوخمان في نادي "برودواي كوميدي كلوب" في نيويورك، عقب تنظيم ناشطين مناهضين للصهيونية احتجاجات أمام المكان، ما دفع الإدارة – وفق تقارير متداولة – إلى إلغاء الفعالية خشية حدوث تصعيد.

ويعرف جاي هوخمان بأسلوبه الكوميدي الساخر، وكان قد خدم في وحدات قتالية بالجيش الإسرائيلي. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أثارت مواقفه وتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، إذ يعتبره منتقدوه داعماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بينما يرى مؤيدوه أنه يتعرض لحملة استهداف على خلفية هويته ومواقفه.

بيفرلي هيلز ولاية كاليفورنيا كوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان الإبادة الجماعية جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

عصام عمر

عصام عمر يشوّق جمهوره للحلقة الجديدة من «بطل العالم»

بيراميدز

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

اربيلوا

محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد