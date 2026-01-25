لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي

أعلن مسرح الفنون الجميلة في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلغاء عرض فني كان مقررا للكوميدي الإسرائيلي جاي هوخمان، مؤكدا في بيان رسمي أنه "لا يدعم الإبادة الجماعية"، وذلك في أعقاب موجة اعتراضات من ناشطين.

وأوضح المسرح، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه تلقى شكاوى عبر الإنترنت تتعلق بالفنان، مشيرة إلى خدمته السابقة جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن إدارة المسرح أجرت بحثا أوليا حول الادعاءات المتداولة، لكنها لم تعثر على "أدلة دامغة" تثبت الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها منحت الفنان فرصة للرد.

وذكر المسرح أنه طلب من هوخمان إصدار تصريحات علنية ينفي فيها دعمه لما وصفه البيان بـ"الإبادة الجماعية والاغتصاب والتجويع وتعذيب المدنيين الفلسطينيين"، إلا أنه – بحسب البيان – رفض القيام بذلك، ما دفع الإدارة إلى إلغاء العرض الذي كان مقرراً في 27 يناير الجاري، إضافة إلى منعه من استئجار المسرح مستقبلاً.

وشدد البيان على أن المسرح "غير سياسي" ولا يطلب عادة من مستأجريه الإفصاح عن توجهاتهم السياسية، لكنه أكد في المقابل أن المؤسسة "لا تدعم الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة ضغط من المجتمع المحلي وتزايد الشكاوى من ناشطين.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إلغاء عرض آخر لهوخمان في نادي "برودواي كوميدي كلوب" في نيويورك، عقب تنظيم ناشطين مناهضين للصهيونية احتجاجات أمام المكان، ما دفع الإدارة – وفق تقارير متداولة – إلى إلغاء الفعالية خشية حدوث تصعيد.

ويعرف جاي هوخمان بأسلوبه الكوميدي الساخر، وكان قد خدم في وحدات قتالية بالجيش الإسرائيلي. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أثارت مواقفه وتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، إذ يعتبره منتقدوه داعماً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بينما يرى مؤيدوه أنه يتعرض لحملة استهداف على خلفية هويته ومواقفه.