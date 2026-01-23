قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
بعد قرار تبكيرها.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
أمريكا تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية
اصطدم بطاولة في دافوس.. سبب ظهور كدمة على يد ترامب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بحركة فتح: دولة الإبادة الإسرائيلية تدير منظومة خطف وتعذيب

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية تُشغّل منظومة اعتقال وتعذيب تستهدف ابناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الخطف والتعذيب الجسدي والنفسي والنقل القسري إلى معتقلات داخل دولة الإبادة في خرق صريح للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة والأعراف المكملة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن وزارة الأمن "القومي" التي يرأسها إيتمار بن غفير تُدير معتقلات مجدو وعوفر وكتسيعوت ونفحة وسدي تيمان وغيرها كمراكز تعذيب يُمنع فيها الأسرى المختطفون من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الاستشارة القانونية أو أي ضمانات إجرائية، ويتعرضون خلالها لتقييد الأطراف لفترات طويلة والحرمان من النوم والتجويع والتعريض للبرد والضرب المبرح والحرمان من العلاج وسائر أدوات التعذيب البنيوي التي تمارسها دولة الاحتلال.

وأضاف دلياني أن هذه الجرائم تستوفي عناصر تعريف التعذيب وفق "اتفاقية مناهضة التعذيب" وتضم جرائم الاختفاء القسري بمفهوم "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، مؤكداً أن العشرات من ابناء شعبنا استشهدوا داخل منظومة الاعتقال والتعذيب الإسرائيلية منذ بدء الإبادة في اكتوبر ٢٠٢٣.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تمكين وصول الهيئات الدولية المختصة لمركز الاختطاف والتعذيب والاعتقال، وإخضاع المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال إلى آليات المساءلة القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، يشكل خطوة ضرورية لتفكيك منظومة الخطف والتعذيب التي تعد جزءاً أصيلاً من سياسة الإبادة الإسرائيلية وتكريس الهيمنة الاستعمارية على شعبنا الفلسطيني.

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري حركة فتح دولة الإبادة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

رضا البحراوي

لحظة انفعال.. حقيقة اعتزال رضا البحراوي بعد وفاة والدته | خاص

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

أمريكا و إسرائيل

أمريكا.. ترحيل الناشط المناهض لإسرائيل محمود خليل إلى الجزائر

وزير خارجية تركيا

تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في قوات لحفظ السلام بغزة رغم معارضة إسرائيل

أساف شمويليفيتش

سجل محادثات وجمع معلومات سرية.. إسرائيل تكشف هوية الضابط المتهم بقضية التجسس

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد