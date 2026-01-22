طارق فهمي: بعض الدول تراجعت عن المشاركة في ترتيبات ما بعد حرب غزة بسبب مخاوف أمنية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تطورات في المشهد الإسرائيلي الداخلي، مشيرا إلى أنه يجري الحديث عن تشكيل «مجلس سلام» وقوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أن هذه القوة لم تنتقل بعد من مرحلة الطرح إلى التنفيذ الفعلي.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مستقبل حركة حماس ضمن ما يُعرف بمشروع “غزة الجديدة” لا يزال محفوفًا بعدد من التعقيدات السياسية والأمنية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن بعض الدول التي أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في ترتيبات ما بعد الحرب داخل غزة، تراجعت لاحقًا بعد مخاوف أمنية تتعلق باحتمال استهداف قواتها من قبل عناصر حماس.