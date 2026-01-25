قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
أخبار العالم

ترامب يعلن حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأحد/ حالة الطوارئ في عدد من الولايات بسبب عاصفة ثلجية تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة إيه بي سي الأمريكية أن 20 ولاية على الأقل أعلنت حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة وهي ألاباما، أركنساس، ديلاوير، جورجيا، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ميسيسيبي، ميزوري، نيوجيرسي، نيويورك، كارولاينا الشمالية، بنسلفانيا، كارولاينا الجنوبية، تينيسي، تكساس، وفرجينيا كما أعلنت أيضًا العاصمة واشنطن حالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم استدعاء مئات من عناصر الحرس الوطني من 12 ولاية - مع وضع ثماني ولايات في حالة تأهب - لمواجهة العاصفة الشتوية فيرن، وفقًا لما ذكره رئيس مكتب الحرس الوطني، الجنرال ستيفن نوردهاوس.

وأضاف في منشور على موقع X أن عناصر الحرس الوطني "يعملون بلا كلل جنبًا إلى جنب مع شركاء من مختلف الوكالات لإزالة العوائق من الطرق، ومساعدة سائقي السيارات العالقين، ودعم المجتمعات المحتاجة".

وذكرت تقارير إخبارية اليوم اليوم /الأحد/ أن العاصفة الثلجية وصلت ذروتها في ولايتي نيو مكسيكو وتكساس وامتدت نحو الشمال شرق الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة الثلجية.

