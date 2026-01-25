ترامب يعلن حالة الطوارئ في عدد من الولايات الأمريكية بسبب عاصفة ثلجية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأحد/ حالة الطوارئ في عدد من الولايات بسبب عاصفة ثلجية تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت شبكة إيه بي سي الأمريكية أن 20 ولاية على الأقل أعلنت حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة وهي ألاباما، أركنساس، ديلاوير، جورجيا، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ميسيسيبي، ميزوري، نيوجيرسي، نيويورك، كارولاينا الشمالية، بنسلفانيا، كارولاينا الجنوبية، تينيسي، تكساس، وفرجينيا كما أعلنت أيضًا العاصمة واشنطن حالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم استدعاء مئات من عناصر الحرس الوطني من 12 ولاية - مع وضع ثماني ولايات في حالة تأهب - لمواجهة العاصفة الشتوية فيرن، وفقًا لما ذكره رئيس مكتب الحرس الوطني، الجنرال ستيفن نوردهاوس.

وأضاف في منشور على موقع X أن عناصر الحرس الوطني "يعملون بلا كلل جنبًا إلى جنب مع شركاء من مختلف الوكالات لإزالة العوائق من الطرق، ومساعدة سائقي السيارات العالقين، ودعم المجتمعات المحتاجة".

وذكرت تقارير إخبارية اليوم اليوم /الأحد/ أن العاصفة الثلجية وصلت ذروتها في ولايتي نيو مكسيكو وتكساس وامتدت نحو الشمال شرق الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت من أن ما يصل إلى 240 مليون أمريكي قد يتأثرون بالعاصفة الثلجية.