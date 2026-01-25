قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
أخبار العالم

الصحة العالمية ترد على انسحاب أمريكا من المنظمة بسبب جائحة كورونا

مدير الصحة العالمية
مدير الصحة العالمية
أ ش أ

 أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أسفه للأسباب التي قدمتها الولايات المتحدة للانسحاب من المنظمة الدولية، مؤكدا أنها "غير صحيحة".

وقال مدير المنظمة ـ في منشور على منصة "إكس"حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم /الأحد/ ـ إن قرار الانسحاب يجعل كل من الولايات المتحدة والعالم أقل أمانا، مؤكدا رفض المنظمة للاتهام الأمريكي بأنها عرقلت التبادل الدقيق للمعلومات الحيوية خلال جائحة فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت /الخميس/ الماضي انسحبها رسميا من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن "قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19 ".

جائحة فيروس كورونا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الولايات المتحدة المنظمة الدولية

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

