الصحة العالمية ترد على انسحاب أمريكا من المنظمة بسبب جائحة كورونا

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أسفه للأسباب التي قدمتها الولايات المتحدة للانسحاب من المنظمة الدولية، مؤكدا أنها "غير صحيحة".

وقال مدير المنظمة ـ في منشور على منصة "إكس"حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم /الأحد/ ـ إن قرار الانسحاب يجعل كل من الولايات المتحدة والعالم أقل أمانا، مؤكدا رفض المنظمة للاتهام الأمريكي بأنها عرقلت التبادل الدقيق للمعلومات الحيوية خلال جائحة فيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت /الخميس/ الماضي انسحبها رسميا من منظمة الصحة العالمية، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن "قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19 ".