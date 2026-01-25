بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء

غادرت ربة منزل وأطفالها الأربعة مستشفى سوهاج العام، عقب تماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية، بعد إصابتهم بحالات اشتباه تسمم غذائي؛ إثر تناول وجبة داخل منزلهم بحي راشد شرق محافظة سوهاج؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول 5 مصابين من أسرة واحدة إلى قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج العام، يعانون من أعراض حادة تشير إلى تسمم غذائي، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من يوسف أ (10 سنوات)، وعمر أ (8 سنوات)، وعبدالله أ (5 سنوات)، وعبدالرحمن أ (5 سنوات)، ووالدتهم ياسمين م (29 عامًا)، حيث عانوا من آلام شديدة بالبطن وقيء وحالة إعياء عام، عقب تناولهم وجبة مكونة من فول ولانشون داخل المنزل.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى سوهاج العام أن الحالات خضعت للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لحالات التسمم الغذائي، مع حجزهم تحت الملاحظة الطبية لمدة كافية للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية، خاصة الأطفال.

وأضافت المصادر أن الحالة الصحية للأسرة شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، ولم تسجل أي مضاعفات خطيرة، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار بخروجهم من المستشفى، مع إعطائهم الإرشادات الطبية اللازمة، والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية خلال الأيام المقبلة.

وكانت التحريات الأولية قد رجحت أن سبب الواقعة يرجع إلى تناول وجبة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، دون وجود شبهة جنائية، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، قبل صدور قرارها بحفظ الواقعة بعد الاطمئنان على سلامة المصابين.