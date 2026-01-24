رسوم وتعدد جهات تعرقل صناعة المحمول في مصر .. وخبير: القطاع واعد ويحتاج دعماً حقيقياً

قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، إن صناعة الهاتف المحمول في مصر تواجه تحديات جوهرية، على رأسها تعدد الجهات المعنية وكثرة الرسوم المفروضة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي ويضعف من قدرة المنتج المصري على المنافسة.

الرسوم المتعددة

وأوضح غنيم خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة أن تعامل المصنعين مع عدد كبير من الجهات المختلفة، إلى جانب الرسوم المتعددة التي يتم تحصيلها، ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، وهو ما يمثل عبئًا حقيقيًا على الصناعة.

مستقبل الاقتصاد

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن صناعة الهواتف المحمولة تُعد من القطاعات الواعدة في مصر، وقادرة على إحداث نقلة نوعية في شكل الاقتصاد الوطني، حال تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للنمو والاستثمار.

صناعة الهواتف المحمولة

وطالب غنيم بضرورة التنسيق بين وزير الصناعة واتحاد الصناعات المصرية لإنشاء غرفة صناعة متخصصة لصناعة الهواتف المحمولة والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأسيس مجلس تصديري يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم التوسع الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على تبني هذه الرؤى خلال الفترة المقبلة.

تصنيع للعلامات التجارية

وأوضح أن جميع العلامات التجارية للهواتف المحمولة يتم تصنيعها محليًا داخل مصر، باستثناء شركة «آبل»، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب خفض الرسوم المفروضة على المصنعين، بما يساهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.