هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح

كشف الناقد الرياضي وائل سامي أن تعادل فريق بيراميدز خارج ملعبه أمام نهضة بركان المغربي في دوري أبطال إفريقيا يُعد نتيجة إيجابية، رغم غياب بعض العناصر المؤثرة في التشكيلة.

وأوضح أن فريق بيراميدز يسعى للحفاظ على لقبه القاري ويمضي بخطى ثابتة في البطولة.

غياب مؤثر للاعبين رئيسيين

تحدث وائل سامي عن تأثير غياب اللاعبين الأساسيين مثل محمد حمدي المصاب، بالإضافة إلى رمضان صبحي، شريف إكرامي، عبد الرحمن مجدي، ومحمد رضا بوبو. وأكد أن غياب هؤلاء اللاعبين كان له دور في تأثر أداء الفريق خلال المباراة.

أداء بيراميدز في المباراة

وأشار وائل سامي إلى أن المباراة لم تشهد العديد من الفرص الخطيرة، لكن بيراميدز أظهر نشاطًا ملحوظًا في الشوط الثاني، مع إهدار فرصة حقيقية عبر اللاعب زلاكة. ورغم ذلك، اعتبر أن التعادل خارج الديار لا يعد نتيجة سلبية بقدر ما هو خطوة مهمة في مسار الفريق.

بيراميدز: نادي أفريقي كبير

في ختام حديثه، أكد وائل سامي أن بيراميدز أصبح من الأندية الكبيرة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا في القارة الإفريقية. ولفت إلى أن الفريق يتصدر التصنيف الأفريقي وفقًا لموقع "Football Database"، حيث يحتل المركز 67 عالميًا، يليه الأهلي في المركز 72.