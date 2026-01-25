قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشيبي وحامد يخضعان لكشف المنشطات بعد مواجهة نهضة بركان وبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

خضع الثنائي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز وحامد حمدان لاعب نهضة بركان، لإجراءات كشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريقين، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء اختيار اللاعبين بشكل عشوائي وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي تُطبق عقب المباريات القارية لضمان النزاهة والالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة.
 

تفاصيل مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانتهت المواجهة بين بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل السلبي 0-0، في اللقاء الذي أُقيم على الملعب البلدي بمدينة بركان، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية محدودة لم تُترجم إلى أهداف، في ظل تألق الدفاعات وحراس المرمى.

موقف بيراميدز في جدول الترتيب

بهذه النتيجة، رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط، ليواصل تصدره لقمة جدول ترتيب المجموعة، محافظًا على حظوظه القوية في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويُعد هذا التعادل خارج الديار نتيجة إيجابية للفريق المصري، خاصة أمام منافس قوي مثل نهضة بركان، المعروف بخبراته القارية وأدائه القوي على ملعبه.

أهمية كشف المنشطات في البطولات القارية

تأتي إجراءات كشف المنشطات في إطار حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تطبيق مبدأ اللعب النظيف، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.

ويُعد خضوع اللاعبين لهذه الاختبارات إجراءً روتينيًا معتادًا في البطولات الكبرى، ولا يحمل أي دلالات سلبية، بل يؤكد التزام الأندية واللاعبين بالقوانين واللوائح المنظمة للمنافسات الأفريقية.

بيراميدز اخبار الرياضة دوري ابطال افريقيا الشيبي

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
عاصفة ثلجية بأمريكا
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
من عزاء والدة نضال الشافعى
