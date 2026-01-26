قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
ديني

فضل المداومة على الصلاة عقب الصلاة .. الأزهر للفتوى يوضحه

الصلاة
الصلاة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل الصلاة التي تتبعها صلاة دون لغو بينهما، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «صَلَاةٌ فِي ‌إِثْرِ ‌صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» [أخرجه أبو داود].

وبيّن الإمام المناوي رحمه الله أن المقصود بالصلاة التي تتبع الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، هي الصلاة المتصلة التي لا يفصل بينها لغو أو كلام باطل، موضحًا أن هذا العمل يُكتب في عليين، وتصعد به الملائكة المقربون تكريمًا للمؤمن وعمله الصالح، لما فيه من إخلاص ومداومة على الطاعة. [عون المعبود 4/118]

كيفية المحافظة على الصلاة

1. راقب أوقات الصلاة: استخدم رزنامة توضّح أوقات الصلاة أو ساعة خاصة بذلك أو تطبيقًا على الجوال، أو أي طريقة أخرى لتبقى مراقبًا لأوقات الصلاة أولًا بأول.

2. انتظر الصلاة إلى الصلاة: إن السبب الأساسي لتأخير الصلاة هو الغفلة عن مواعيدها، والالتهاء أوقات الصلوات، والحل المباشر لهذه المشكلة هو تعويد نفسك على انتظار الصلوات، هذا لا يعني بالتأكيد أن تبقى جالسًا على السجادة بعد كل صلاة تنتظر الصلاة التالية، بل يعني أن تبقى متنبهًا طوال الوقت إلى كم من الوقت تبقى للأذان التالي، وأن تبقى متيقّظًا في كل لحظة إلى موقعك من اليوم ومن أوقات الصلوات الأخرى، حتى إذا اقترب وقت الأذان كنتَ على استعداد للصلاة قبل أن يؤذن.

3. استعد قبل الأذان: تسمع الأذان، ثم تدّعي أنك تريد فقط إكمال ما بدأت به من أعمال، ثم تنسى الصلاة، ويستمر ذلك لساعات قبل أن تتذكر الصلاة مرة أخرى، هل هذا أمر مألوف بالنسبة لك! إنه يتكرر كثيرًا معنا جميعًا، لذلك وجب أن تتجنّب ذلك عن طريق الاستعداد "قبل الأذان"، بما أنك صرت تعرف أوقات الأذان، وتنتظر الصلاة إلى الصلاة، فأنت تعرف متى يكون وقت الأذان القادم، عندما يتبقى 5 دقائق لهذا الأذان، اترك كل ما في يديك واذهب لتهيّئ نفسك للصلاة، توضّأ، ثم افرش سجادة الصلاة واجلس عليها لتستغفر أو تسبح أو تقرأ بعض الآيات لمدة دقيقتين فقط قبل الأذان، هذه الدقائق الخمس رغم قصرها، إلا أنهما تعدّك للصلاة وتجبرك على أدائها في وقتها، كما أنها تساعد في تصفية ذهنك لتكون أكثر خشعًا في الصلاة.

4. اذهب للمسجد: الخطوة السابقة تفيد جدًا، لكن إذا كنت رجلًا فما رأيك بأدائها في المسجد بدلًا من مكان العمل أو البيت؟ الصلاة في المسجد تعين على الالتزام، كما أنها تضاعف الأجر، وتجمع المسلمين على ما يوحّدهم ويذكّرهم بخالقهم، حاول أن تُلزم نفسك بصلاتين على الأقل في المسجد كل يوم.

5. وتعاونوا على البر والتقوى: مشكلة تأخير الصلاة هي مشكلة شائعة بين الناس، والجميع يطمح إلى تجاوزها، تعاون مع صديق لك، أو أخ، أو زوج للتخلص منها، ذكروا بعضكم بالصلوات، أو أعدّوا جدولًا للتقييم وتنافسوا بينكم، أيقظوا بعضكم على صلاة الفجر، وابتكروا طرقًا خاصة بكم لتتحدوا بها هذه المشكلة.

6. الدعاء بأن يعينك الله: مهما بذلت من الجهود للمحافظة على الصلاة على وقتها، تذكر أن هذا توفيق من الله، يوفّق لهُ من يُخلصُ نيّته ويُحسن التوجّه إليه، فادعُ الله دائمًا بأن يعينك على أداء الصلوات في أوقاتها، وأن يقبلها منك.

فضل المداومة على الصلاة عقب الصلاة الصلاة أثر الصلاة كيفية المحافظة على الصلاة

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يرد على شائعات وننسي إللي كان: تعليقات ساذجة وصوتي من دماغي

مسلسل "الفرنساوي"

بدء تصوير مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

فيفي عبده

كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

