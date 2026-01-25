أستراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز اليوم /الأحد/ أنه أوصى بتعيين وزير الدفاع الاسترالي، جريج موريارتي، في منصب سفير استراليا القادم لدى الولايات المتحدة، خلفا للسفير المنتهية ولايته كيفن رود.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة الاسترالية (ABC) صباح اليوم، قال ألبانيز :" أعرف موريارتي جيدا، وقد أعجبت بأسلوبه الراقي في التعامل مع الأمور، وتم التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعيين، وفقا للإجراءات المعتادة".

شغل موريارتي منصب وزير الدفاع لما يقرب من عقد من الزمان، وكان سابقا رئيسا لديوان رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تورنبول.

كما شغل الوزير مناصب رفيعة في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل سفيرا لدى إندونيسيا وإيران.

وفي بيان له، أعرب السفير رود عن "سعادته" بتعيين موريارتي، قائلا إنه على دراية تامة ببرنامج AUKUS، وسيكون قائدا محوريا في دفع البرنامج نحو التنفيذ.

كما رحبت زعيمة المعارضة سوزان لي، بالقرار، قائلة في بيان :" يتمتع موريارتي بسجل حافل في تعزيز المصالح الوطنية الاسترالية في ظل حكومتي حزب العمال والحزب الليبرالي. وقد خدم أستراليا في مسيرة مهنية متميزة شملت مناصب دبلوماسية وأدوارا رئيسية في قطاعي الدفاع والاستخبارات الاستراليين".

وأضافت: "في ظل حالة عدم اليقين العالمي، يعد التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وموريارتي هو الشخص المناسب تماما".

ووفقا لهيئة الإذاعة، سيبدأ موريارتي مهامه كسفير في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بسبب مطالب الرئيس ترامب بتسليم جرينلاند إلى الولايات المتحدة وحملة التعريفات الجمركية المستمرة التي تشنها إدارته.