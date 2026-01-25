نائب الشيوخ: مصر تقود المنطقة في الطاقة المتجددة.. والاستثمارات في الشمس والرياح فرصة ذهبية

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، إن ما أعلن عنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بشأن الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل قفزة نوعية لمصر نحو مركز إقليمي للطاقة المتجددة وصناعة المهمات الكهربائية.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "الاهتمام بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة يعكس رؤية الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وخلق آلاف فرص العمل، وهو ما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء".

تصنيع توربينات الرياح سيكون نقلة استراتيجية هائلة

وأكد النائب أن المصنع المزمع إقامته لتصنيع توربينات الرياح سيكون نقلة استراتيجية هائلة، ليس فقط لقطاع الطاقة، بل لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن منح الأفضلية للمنتج المحلي في المشروعات الوطنية يعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية والدولية.

وتابع سمير: "الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ليست مجرد مشروعات صناعية، بل هي فرص ذهبية لإقامة صناعة وطنية متكاملة، وزيادة المكون المحلي إلى 60%، وربطها بخطة الدولة للتحول الطاقي، وهو ما سيضع مصر على خريطة الطاقة النظيفة العالمية ويحقق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة".

وأشار النائب إلى أهمية الشراكات مع الشركات العالمية مثل SANY الصينية لنقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة، بما يسهم في توفير مهمات ومعدات طاقة متجددة مصنعة محليًا، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة القدرات الكهربائية والاستثمار في الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.