قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع في 20 بنكًا.. أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأحد 25-1-2025، أول تعاملات الأسبوع الجاري، في 20 بنكًا .

أسعار الدولار اليوم

ويُقدّم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 يناير 2025 ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس  47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الأحد 

 

سعر الدولار في قطر الوطني   47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي  47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.04 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  الاحد  في المصرف المتحد 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني  47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار  في البنك العقاري المصري العربي  47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك أبوظبي التجاري   47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك البركة   47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك الامارات دبي   47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار البنك الاهلي المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

في عيد الشرطة الـ74.. محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات

مصادرة اشغالات على كورنيش بورسعيد

لا تهاون مع المتعدين| حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على كورنيش حى العرب ببورسعيد.. صور

المواطن

مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب واقعة الفيديو المتداول.. صور

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد