تراجع في 20 بنكًا.. أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأحد 25-1-2025، أول تعاملات الأسبوع الجاري، في 20 بنكًا .

أسعار الدولار اليوم

ويُقدّم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 يناير 2025 ضمن نشرته الخدمية .



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار في قطر الوطني 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.04 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد في المصرف المتحد 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

