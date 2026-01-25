سعر الدولار اليوم 25-1-2026

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام عمل البنوك والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 25-1-2026.

أول عمل في البنوك

وتبدأ البنوك اعتباراً من صباح اليوم، عملها بعد انقطاع استمر لمدة 3 أيام بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

مواعيد العمل في البنوك

تبدأ البنوك المصرية الحكومية والخاصة عملها اعتبارًأ من الثامنة صباحًا حتي الرابعة عصراً ولمدة 5 أيام متصلة من الأسبوع علي مستوي الفروع والإدارات البنكية المختلفة.

استمرار الاستقرار

ويستمر استقرار سعر الدولار مع بدء تعاملات اليوم بدون أي تغيير منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي.

ثبات سعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مدار اليومين الماضيين من دون أي تحرك.



سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري وحتي اليوم السبت؛ فقد بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة،أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،HSBC،العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.